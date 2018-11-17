WP: ЦРУ установило заказчика убийства Хашукджи

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США установило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отдал приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные в деле источники.

По данным издания, ЦРУ перехватило телефонный разговор с Хашукджи брата наследного принца Халида бин Салмана, который является послом Саудовской Аравии в США. Халид сказал журналисту, что Хашукджи для заключения брака необходимо явиться в саудовское посольство в Стамбуле и получить документы, заверив при этом его в безопасности визита, рассказали газете источники.

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The Washington Post не обладает информацией о том, знал ли Халид о готовящемся убийстве журналиста в посольстве, однако утверждает, что звонок саудовский посол в США сделал по приказу брата.

Ранее The New York Times сообщила, что приближенные саудовского принца обсуждали заказные убийства «врагов».