Пьяного дебошира рейса из Москвы задержали в Сочи

Нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета из Москвы в Сочи, передает агентство «Москва».

Он был задержан полицейскими по прилету рейса в пункт назначения. Об этом

«Возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении 54-летнего жителя Москвы, доставленного в дежурную часть с борта воздушного судна», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она пояснила, что в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Сочи от авиадиспетчера поступила информация о том, что на борту самолета сообщением Москва-Сочи находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок, на замечания командира и бортпроводников не реагирует и выражается нецензурной бранью.

Полицейские доставили мужчину в дежурную часть, а затем он был направлен на медицинское освидетельствование.