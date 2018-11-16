Голикова: 26% российских женщин страдают от ожирения

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью «Российской газете», что 26% российских женщин и 14% мужчин страдают от ожирения.

По словам вице-премьера, в России «не самые плохие» показатели по ожирению населения. Однако, заметила Голикова, в данный момент ситуация в этой области ухудшается.

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«На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин», — сказала Голикова.

Она добавила, что в разных категориях возрастов эти цифры отличаются.

Также вице-премьер отметила, что для борьбы с ожирением населения России будет вестись «разъяснительная работа».

Ранее ученые выяснили, что лишний вес снижает риск рака груди.