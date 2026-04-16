Названы самые страшные для школьников предметы на ЕГЭ и ОГЭ

Профильная математика и русский язык остаются самыми сложными экзаменами для школьников. При этом подготовка к ЕГЭ и ОГЭ занимает до нескольких часов в день, а ключевым фактором успеха ученики называют дисциплину. Такие данные показало исследование образовательной платформы «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди выпускников самым сложным предметом на ЕГЭ стала профильная математика — ее назвали 22% респондентов. На втором месте оказался русский язык (21%), далее обществознание (12%) и биология (9%). Наименее сложными выпускники считают базовую математику (1%), географию (0,2%) и английский язык (3%).

При этом девятиклассники считают, что самым сложным предметом для сдачи на ОГЭ является русский язык (31%). В топ-3 также вошли математика (25%) и химия (11%). Таким образом, именно обязательные экзамены формируют основной уровень сложности и стресса при подготовке.

Почти половина школьников (44%) занимаются ежедневно, а каждый четвертый готовится 5–6 дней в неделю. 22% опрошенных уделяют подготовке 3–4 дня в неделю, а 8% — 1–2 дня. Совсем не готовится к экзаменам только 0,6%.

Чаще всего школьники уделяют подготовке 3–4 часа в день (42%), еще треть тратит на занятия 1–2 часа и почти каждый пятый (18%) занимается по 5–6 часов в день. С приближением экзаменов нагрузка заметно растет: в 9 и 10 классах на подготовку у большинства школьников (48% и 43% соответственно) уходит 1–2 часа в день, в 11 классе это время увеличивается уже до 3–4 часов (47%).

Современные школьники достаточно четко понимают, от чего зависит их результат. Главным фактором успешной подготовки подростки считают дисциплину — ее отметили 86% респондентов. Также для них важны четкая цель (55%) и мотивация (52,2%). Наименее важными факторами подростки считают похвалу (12%) и поддержку учителей (7%).

При этом основными препятствиями эффективной учебы остаются лень и прокрастинация (68%) и усталость (65%). Почти треть школьников также признается, что им мешают уведомления и соцсети (32%), отсутствие мотивации (30%) и страх приступить к сложной теме (23%).

При организации своего учебного процесса 37% школьников ориентируются прежде всего на школьное расписание, 26% используют ежедневные списки задач, а 25% записывают дела в заметки телефона.

Также среди распространенных инструментов: еженедельное или ежемесячное планирование (19%), напоминания (14%) и ведение планера (13%). Реже всего школьники используют трекеры привычек (4%). При этом 16% школьников вообще не используют никакие инструменты для планирования.

