В России придумали, как лишить Аллу Пугачеву прав на собственные песни

Большинство «золотых хитов» Аллы Пугачевой написаны не ею, а профессиональными композиторами и поэтами-песенниками, поэтому нет необходимости «передавать» их кому-то, заявили ТАСС в пресс-службе Российского авторского общества (РАО).

Там отметили, что с исполнительницей сотрудничал «весь цвет советской и российской эстрады», в том числе Леонид Дербенев, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский, Александр Зацепин и Марк Минков.

«Любой автор <...> может спросить разрешения у поэта, композитора или их наследников и записать свою версию хита», — заявили в РАО.

Там добавили, что у Пугачевой есть исключительные права на собственные исполнения и некоторые самостоятельно написанные композиции, например, посвященную Людмиле Гурченко «Примадонну».

«Есть риск, что однажды Пугачева запретит использовать свои песни по политическим основаниям. В этой ситуации помочь мог бы механизм принудительной лицензии ???(разрешение на использование песни, выдаваемое государством или судом третьему лицу вопреки воле патентообладателя. — «Газета.Ru)», — рассказали в РАО.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Он считает, что композиции могут войти в репертуар Виктории Цыгановой, SHAMAN, Александра Маршала, группы «Любэ» и Олега Газманова.

