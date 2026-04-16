В Туапсе отменили занятия в образовательных учреждениях

В четверг, 16 апреля, в Туапсе отменены занятия в городских школах. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях. В детских садах города организованы дежурные группы», — написал Бойко.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что

в результате удара украинских беспилотников по Туапсе не выжили двое детей.

Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате падения обломков повреждено пять частных и один многоквартирный жилой дом. Городская администрация разворачивает пункт временного размещения для жителей поврежденных домов. Многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В Сочи в поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив навес и выбив окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших нет.

