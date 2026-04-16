Стало известно, сколько студентов подрабатывали репетитором

Каждый одиннадцатый опрошенный студент (9%) уже имеет опыт работы или подработки в качестве репетитора. Еще 17% хотели бы попробовать себя в этой роли в ближайшие годы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» (есть у «Газеты.Ru»).

32% опрошенных никогда не занимались репетиторством, но допускают для себя такую возможность. У 42% студентов отсутствует как репетиторский опыт, так и интерес к этой деятельности.

Главная причина, которая может побудить студентов заниматься репетиторством, заключается в желании заработать, признались 54% респондентов. На втором месте — интерес к преподаванию и намерение получить педагогический опыт. Этот вариант ответа выбрали 29% студентов. Для 17% главной мотивацией в данном случае выступает желание поделиться своими знаниями.

Участники исследования перечислили главные плюсы репетиторской деятельности. Прежде всего это возможность получать доход параллельно с учебой (41%), развивать свои преподавательские, коммуникативные и иные навыки (33%), обзаводиться полезными контактами (18%), а также углублять собственные знания по преподаваемым предметам (8%). К минусам репетиторства опрошенные отнесли высокую психологическую нагрузку и ответственность за результаты учащихся (36%), сложности с поиском учеников (30%), проблемы при общении с родителями (19%). По словам 15%, самое сложное, даже несмотря на гибкий график репетиторов, — это совмещать работу, учебу и личную жизнь.

С точки зрения 29% респондентов, работа или подработка студента-репетитора снижает его успеваемость — хотя бы по той простой причине, что у него остается меньше времени на учебу. Противоположного мнения придерживаются 55%, которые говорят, что при грамотном распределении времени можно успевать и учиться самому, и учить других. 16% опрошенных верят, что успеваемость студента-репетитора может даже повышаться, поскольку ему приходится повторять и структурировать преподаваемый материал.

Справедливый уровень оплаты за одно академическое занятие для студента-репетитора, по словам опрошенных, не превышает 1,5 тыс. рублей. Такую сумму назвали 57% опрошенных. 34% считают адекватной ставку в диапазоне 1,5–3 тыс. рублей, а 9% — свыше 3 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. российских студентов.

Ранее сообщалось, что репетиторы поднимут цены на 10–20% в этом году.