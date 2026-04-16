Почему у людей с диабетом десны воспаляются чаще, чем у здоровых, выяснили врачи

В НовГУ установили, почему у людей с диабетом чаще обостряется воспаление десны

Ученые из НовГУ совместно с коллегами из Ижевска и Санкт-Петербурга выяснили, почему у пациентов с диабетом второго типа при использовании съемных зубных протезов чаще, чем у обычных людей, воспаляется десна. Причина кроется в особенностях микрофлоры: у людей с диабетом больше патогенных бактерий, и их сообщество гораздо разнообразнее, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

В исследовании приняли участие 74 человека в возрасте от 53 до 76 лет, которые проходили ортопедическое лечение с 2017 по 2023 год. Оказалось, что микробиом больных диабетом пациентов агрессивнее и разнообразнее. У них в четыре раза чаще, чем у здоровых, встречались бактерии-пародонтопатогены — Prevotella intermedia и Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Кроме того, обследуемые с диабетом, в отличие от контрольной группы, редко были носителями одного вида патогена. У них формировались целые ассоциации из трех-пяти видов микроорганизмов, причем чем выше был уровень сахара в крови, тем сложнее оказывалось это сообщество.

Также ученые провели анализ на чувствительность к антибиотикам. Зачастую антибиотики назначают не по результату анализов на чувствительность бактерий к лекарствам, а прописывают самые ходовые препараты. Кроме того, в некоторых случаях при легких формах пародонтита антибиотики могут не назначать вовсе, ограничившись местными антисептиками. Однако у пациентов с диабетом обе стратегии не работают, в итоге у них развивается тяжелый пародонтит.

По словам ученых, отказ от шаблонного подхода и использование ПЦР-диагностики позволяют не просто лечить последствия, а точечно уничтожать причину воспаления. Для пациентов это означает сохранение зубов, возможность комфортно носить протезы и, что не менее важно, лучший контроль над сахарным диабетом.

Ранее ученые НовГУ обнаружили, что пандемия COVID-19 сделала бактерии в желчном пузыре опаснее и устойчивее к препаратам.