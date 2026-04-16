Безопасно ли есть раннюю клубнику, рассказала врач

Врач Грек: клубника, появляющаяся в продаже с марта по май, может быть опасна

Клубника, появляющаяся в продаже с марта по май, может представлять опасность для здоровья из-за содержания в ней антибиотиков, рассказала «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек.

«Регулярное употребление продуктов с остатками антибиотиков действительно несет риски. Один из самых серьезных – развитие антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам. Кроме того, антибиотики не различают «вредные» и «полезные» бактерии, поэтому их попадание в организм способно угнетать естественную микрофлору кишечника. У чувствительных людей даже небольшие дозы таких веществ могут спровоцировать аллергические реакции. При постоянном употреблении продуктов с остаточными количествами препаратов возможно постепенное накопление антибиотиков в организме», — рассказала врач.

Однако спикер подчеркивает: массового использования антибиотиков — нет. Однако риски того, что некоторые производители не брезгуют их использовать.

«Эксперты, в том числе представители Ягодного союза России, подчеркивают: антибиотики не эффективны для защиты растений и не используются в таких целях. Тем не менее случаи обнаружения антибиотиков в клубнике фиксировались, – Россельхознадзор выявлял превышение содержания тетрациклина в ягодах, в том числе выращенных в теплицах», — объяснила врач.

Как рассказала специалист, по внешнему виду нельзя определить наличие антибиотиков, – они не влияют на цвет, запах или вкус. Хотя полностью исключить вероятность попадания антибиотиков в пищу сложно, можно заметно минимизировать риски.

«Прежде всего, стоит выбирать сезонную клубнику. Ягоды, созревающие естественным путем в России (обычно с мая до конца июля, а некоторые сорта – до конца августа), с меньшей вероятностью подвергаются агрессивной обработке. Ранняя тепличная клубника может быть более рискованной», — заключил доктор.

