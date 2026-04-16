В России предложили обязать компании отчитываться об увольнениях из-за ИИ

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж обратился к руководителю Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаилу Иванкову с предложением обязать крупных работодателей раскрывать данные о том, как внедрение искусственного интеллекта влияет на численность персонала и структуру занятости.

Поводом для обращения послужили структурные изменения на российском рынке труда, связанные с активным внедрением технологий ИИ, прежде всего в профессиях умственного труда. Как отметил ректор в письме, за последние полгода число вакансий в ИТ-секторе снизилось на 15%, а количество позиций для соискателей без опыта сократилось на сопоставимую величину. При этом почти половина вакансий в городах-миллионниках уже содержат требования к навыкам работы с ИИ.

По словам Куджа, работодатели пересматривают кадровую структуру, смещая фокус с исполнителей начального уровня на специалистов, способных анализировать и оценивать результаты, созданные нейросетями. Однако публичная информация о реальном влиянии ИИ на численность персонала отсутствует. Компании, как правило, не заявляют прямо о сокращениях или заморозке найма в связи с использованием технологий, предпочитая формулировки об «оптимизации процессов» и «повышении эффективности».

«В практическом измерении такая оптимизация означает сокращение потребности в новых сотрудниках, прежде всего на входных позициях, снижение числа стажерских программ и постепенное уменьшение общего объема вакансий», — говорится в обращении. Фактически происходит структурное сжатие спроса на работников начального уровня без прозрачного отражения этого процесса в официальной отчетности.

Ректор РТУ МИРЭА подчеркивает, что отсутствие системно раскрываемых данных затрудняет выработку государственной политики в сфере молодежной занятости, корректировку образовательных программ и разработку мер поддержки первого рабочего места.

В связи с этим университет просит Роструд рассмотреть возможность введения для крупных работодателей обязательства ежегодно раскрывать информацию о влиянии ИИ на численность персонала и структуру занятости. Введение такого стандарта отчетности, по мнению Куджа, позволит обеспечить предсказуемость кадровых тенденций и сформировать устойчивый баланс между технологическим развитием и возможностями трудоустройства молодежи.

