Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 72,5-73 рубля, евро — 86-87 рублей, юань — 10,75 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На предстоящей неделе шансы на дальнейшее снижение стоимости иностранных валют превалируют. Несмотря на безоткатный спад зарубежных валют и локальную перепроданность, технические отскоки быстро глохнут. Приток экспортной выручки в Россию растет, транслируя повышение нефтяных цен начала весны. Операции Минфина, которые могли бы сгладить рост валютного предложения, на второй квартал приостановлены. Спрос на импорт и иностранную валюту явно не вырастет таким же темпом с учетом по-прежнему высоких ставок в экономике РФ», — отметил Смирнов.

По его словам, локально за рубль выступают еще два фактора: приближение периода уплаты налогов, а также сезонные выплаты дивидендов, под которые экспортеры должны продавать еще больше валюты. Одни только выплаты акционерам «Лукойла» и «Новатэка» в мае в совокупности составят около 400 млрд рублей, подчеркнул Смирнов. По его словам, из того, что может сдерживать рубль, можно выделить высокие темпы бюджетных расходов, геополитическую неопределенность, а также продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Смирнов ожидает, что в следующую пятницу, 24 апреля, регулятор понизит ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%.

По данным Investing.com, 15 апреля курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,78 рубля, евро — 88,42 рубля. Юань на Московской бирже в ходе торгов сначала снижался до 10 рублей, а затем поднимался выше 10,98 рубля.

