Соединенные Штаты смягчением санкций против российской нефти не допустили ситуации, сравнимой с концом света из-за резкого подорожания энергоресурсов, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Журналисты поинтересовались у министра, сколько заработала Москва от временного ослабления санкций.

Бессент предложил «представить другой мир», где цена на баррель нефти подскочила бы до $150. В этой ситуации российская сторона заработала бы гораздо больше, продав то, что уже загружено на танкеры.

«Они все равно должны были попасть в Китай, но мы перенаправили их нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цену на нефть», — добавил министр.

По его словам, существовали сценарии «конца света», при которых баррель нефти стоил бы до $200 и $250.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры. Лицензия действовала до 11 апреля. Бессент тогда назвал эту меру краткосрочной.

14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о возможном продлении США режима отказа от санкций на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры.

