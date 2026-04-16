Правоохранители предъявили миллиардеру Ибрагиму Сулейманову новое обвинение

Следствие утяжелило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову в рамках уголовного дела об организации двух убийств и покушения на убийство, добавив бизнесмену создание преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства добавил, что другим фигурантам дела о заказных убийствах следствие также инкриминировало участие в ОПС.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 2 декабря. Миллиардера, в частности, подозревают в организации заказного убийства в 2004 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее адвокат заявил о проблемах со здоровьем у Сулейманова.