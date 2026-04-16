Стало известно, сколько доллар будет стоить на майских праздниках

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить дешевле 75 рублей на майских праздниках
Доллар будет стоить дешевле 75 рублей, евро — 88 рублей, юань — 11 рублей на майских праздниках, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В начале мая рубль может быть немного крепче текущих уровней — 75–77 за доллар, 88–90 рублей за евро и 11–11,2 рубля за юань. Во-первых, именно в мае должна поступить основная доля экспортной выручки от более высоких мартовских цен на энергоносители. Во-вторых, к майским праздникам курс рубля может поддержать налоговый период, экспортеры уплатят налоги за первый квартал 2026 года. Препятствовать более значимому укреплению рубля могут высокие расходы российского бюджета, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ, спрос на зарубежную валюту перед сезоном отпусков, оживление импорта», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 15 апреля доллар на внебиржевом рынке стоил более 74,78 рубля, а евро — более 88,42 рубля. Курс юаня на Московской бирже в моменте опускался до 10 рублей, затем превышал 10,98 рубля.

