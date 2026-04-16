Почему может быть опасно рожать после 35 лет, рассказала врач

Рожать после 35 может быть поздно и опасно, однако организм одной женщины в 35 лет может очень сильно отличаться от организма другой в этом же возрасте, поэтому решение о беременности должно быть принято вместе с врачом, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Минздрава России Любовь Попова.

Также стоит учитывать и возможности современной медицины, как в отношении возможности обследования, профилактики и лечения, так и вариантов реализации репродуктивных планов.

«Для начала стоит сказать, откуда возникло число «35». Овариальный резерв женщины с возрастом постепенно снижается, но приблизительно после 35 лет скорость его снижения становится выше, а вероятность забеременеть становится ниже. Однако на скорость снижения влияет не только возраст, а совокупность различных факторов. Часть из них мы можем изменить (образ жизни, качество сна и питания, контроль определенных хронических заболеваний), но есть и те, на которые мы повлиять не можем (генетические факторы и возраст). Именно поэтому после 35 лет состояние овариального резерва и организма в целом может быть разным, и кому-то задумываться о беременности самое время, а другим — поздно», — объяснила доктор.

Кроме того, по словам врача, с возрастом клетки в организме человека делятся хуже и растет риск генетических «поломок», которые могут происходить в том числе в процессе развития эмбриона.

«Женщины старшего возраста в среднем также подвержены более высокому риску неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов. Однако при регулярном наблюдении у гинеколога, с помощью УЗИ органов малого таза, определения уровня антимюллерова гормона можно составить представление об овариальном резерве и при необходимости своевременно принять решение об использовании вспомогательных репродуктивных технологий. В настоящее время существуют процедуры скрининга и диагностики хромосомных аномалий эмбриона, а также эффективной профилактики и лечения некоторых состояний матери, которые с возрастом встречаются чаще, к примеру преэклампсии», — резюмирует врач.

Таким образом, несмотря на то, что в более старшем возрасте беременность чаще сопряжена с определенными рисками, и после 35 лет, все-таки, вполне можно выносить и родить здорового ребенка.

Ранее врачи отмечали «омоложение» аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, связывая его с хроническим стрессом.

 
