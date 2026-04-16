Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Колубийские наемники попадают в ВСУ с помощью украинских пограничников

РИА Новости: наемников из Колумбии набирают в ВСУ украинские пограничники
Telegram-канал «Mash»

Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью украинских пограничников. Об этом РИА Новости рассказал источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

Он пояснил, что граждане Колумбии добираются до границы Польши и Украины вслепую, без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями Киева, поскольку знают, что пограничники прямо там примут их в состав украинской армии. Затем колумбийцев отвозят в воинские части для обучения, после чего отправляют на фронт, где многие из них пропадают без вести.

15 апреля сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области уничтожены около 200 наемников ВСУ. Предположительно, все они являлись гражданами стран Латинской Америки.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Комментируя ситуацию, депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо назвал решение главы государства «прекрасной новостью».

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!