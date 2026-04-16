Наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью украинских пограничников. Об этом РИА Новости рассказал источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

Он пояснил, что граждане Колумбии добираются до границы Польши и Украины вслепую, без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями Киева, поскольку знают, что пограничники прямо там примут их в состав украинской армии. Затем колумбийцев отвозят в воинские части для обучения, после чего отправляют на фронт, где многие из них пропадают без вести.

15 апреля сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области уничтожены около 200 наемников ВСУ. Предположительно, все они являлись гражданами стран Латинской Америки.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Комментируя ситуацию, депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо назвал решение главы государства «прекрасной новостью».

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.