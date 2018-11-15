Прокурор Саудовской Аравии рассказал, что ждет обвиняемых в убийстве Хашукджи

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Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что обвинения по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи были предъявлены 11 подданным королевства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе следствия был задержан 21 человек. Кроме того, для ряда фигурантов дела Генпрокуратура будет требовать смертной казни.

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«Генпрокуратура потребовала казнить тех, кто приказал и совершил убийство — их пять человек», — говорится в заявлении прокурора.

Ранее в МИД Турции призвали к международному расследованию убийства Хашукджи.

Критиковавший власти Саудовской Аравии Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.