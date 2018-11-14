В КПРФ назвали бессовестной идею заменить тело Ленина резиновой копией

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Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков назвал идею захоронить Владимира Ленина и заменить его тело на точную восковую или резино-полимерную копию являются «бредовыми», передает РИА «Новости».

По его словам, автору подобной инициативы должно быть стыдно.

«Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу», — сказал Новиков.

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Глава пресс-службы компартии, депутат ГД Александр Ющенко назвал подобные инициативы «провокацией».

«Ленина пытаются похоронить уже 30 лет и будут пытаться все те, кто разжигает антисоветизм и разжигают ненависть в обществе, такие же, как депутат из Питера», — сказал Ющенко.

Ранее обращение в кабмин направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Депутат выступает за то, что тело Ленина нужно захоронить, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.