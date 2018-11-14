Суд утвердил арест вице-премьера Крыма

Мосгорсуд своим решением признал законным арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

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Сам Нахлупин, выступающий посредством видеоконференцсвязи, заявил, что не сможет никуда скрыться, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинения вице-премьеру Крыма.