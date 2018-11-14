Неизвестные с помощью отвертки и шприца ограбили аптеку в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках совершили разбойное нападение на круглосуточную аптеку, расположенную на проспекте 60-летия Октября, передает агентство городских новостей «Москва».

«Угрожая сотрудникам предметами, похожими на отвертку и шприц с неизвестной жидкостью, они потребовали деньги, после чего похитили денежные средства из незапертого сейфа в подсобном помещении и скрылись», — рассказали в управлении МВД по Москве.

По факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, определяется сумма ущерба.