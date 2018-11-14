Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48

<img src="//img.gazeta.ru/files3/429/12055429/upload-AP_18315754334713-pic905-895x505-28624.jpg">

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 48 человек, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что еще несколько тел были обнаружены в округе Парадайз.

Президент США Дональд Трамп объявил американский штат Калифорния зоной стихийного бедствия из-за лесных пожаров.

Реклама

Из-за масштабных пожаров в Калифорнии сотням тысяч людей пришлось покинуть свои дома, включая знаменитостей.

Актер Джерард Батлер опубликовал в твиттере свой портрет на фоне сгоревшего дома в Малибу и поблагодарил пожарных за смелость.