Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 48 человек, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что еще несколько тел были обнаружены в округе Парадайз.
Президент США Дональд Трамп объявил американский штат Калифорния зоной стихийного бедствия из-за лесных пожаров.
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Из-за масштабных пожаров в Калифорнии сотням тысяч людей пришлось покинуть свои дома, включая знаменитостей.
Актер Джерард Батлер опубликовал в твиттере свой портрет на фоне сгоревшего дома в Малибу и поблагодарил пожарных за смелость.