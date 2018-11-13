В Париже мужчина украл козу и парализовал метро

В парижском метро пришлось приостановить движение на одной из линий из-за пассажира с козой, который отказывался выходить из поезда. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, однако он отказывался выходить из метро. По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.

Реклама

В правоохранительных органах сообщили, что коза была украдена.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска застрелили кидавшегося на людей дикого кабана.