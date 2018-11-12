Путин ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учет в нежилых помещениях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что фиктивной постановкой на учет является осуществление миграционного учета на основании ложных сведений и недостоверных документов. Отмечается, что к уголовной ответственности будут привлекать, если иностранец был поставлен на учет в помещении, где он не намерен жить, или если принимающая сторона не собирается предоставлять ему это помещение.

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Помимо этого закон также вводит уголовную ответственность за постановку мигрантов или лиц без гражданства на учет «по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную деятельность».

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила ставить мигрантов на учет в нежилых помещениях.