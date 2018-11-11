Самолет экстренно сел в Португалии из-за сбоя системы управления

Самолет авиакомпании AirAstana с шестью членами экипажа на борту экстренно сел в Португалии из-за технических проблем, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что борт сопровождали два самолета ВВС Португалии F16.

По предварительным данным, у самолета «возникли проблемы управления и контроля». Он смог приземлиться в аэропорту Бежа с третьей попытки.

В октябре следовавший из грузинского города Кутаиси в Варшаву самолет экстренно приземлился в аэропорту Бухареста из-за сообщения о бомбе на борту.