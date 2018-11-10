Жертвами теракта в Сомали стали не менее 50 человек

Число погибших в результате четырех взрывов в столице Сомали 9 ноября возросло до 50 человек, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на полицию и медиков.

Также сообщается, что не менее 60 человек были ранены. При этом в полиции не исключают возможности того, что под обломками будут найдены тела людей, которые в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

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«Среди обломков было обнаружено больше тел, и число погибших теперь составляет 50 человек. Мы не знаем, остаются ли еще люди под обломками, но мы делаем все возможное, чтобы найти всех пропавших без вести», — заявил один из полицейских.

Четыре автомобильные бомбы возле отеля в столице Сомали, причем сначала прогремело три взрыва. Четвертое взрывное устройство сдетонировало, когда на место происшествия уже прибыли медики и начали оказывать помощь раненным.

Ранее Associated Press сообщало о 20 погибших.