Источник: в Электростали нашли квартиру с четырьмя трупами

В подмосковной Электростали в квартире жилого дома обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Источник рассказал, что в квартире в доме №5 на улице Победы найдены тела четырех человек.

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«Предварительно, смерть людей носит криминальный характер», — отметил источник.

Других сведений представитель экстренных служб не привел.

Ранее сообщалось, что в квартире в районе Люблино на юго-востоке Москвы обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.