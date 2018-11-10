Источник: в Электростали нашли квартиру с четырьмя трупами
В подмосковной Электростали в квартире жилого дома обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Источник рассказал, что в квартире в доме №5 на улице Победы найдены тела четырех человек.
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«Предварительно, смерть людей носит криминальный характер», — отметил источник.
Других сведений представитель экстренных служб не привел.
Ранее сообщалось, что в квартире в районе Люблино на юго-востоке Москвы обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.