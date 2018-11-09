СМИ рассказали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции

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Полиция Турции нашла следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в турецкой генеральной прокуратуре.

По версии следствия, эти химикаты использовались, чтобы избавиться от тела убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Также источник рассказал, что следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.

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Хашукджи пропал 2 октября после того, как отправился в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее турецкие власти заявили, что журналист был убит, а его тело могло быть растворено в кислоте.

Ранее Reuters рассказало о поисках останков саудовского журналиста в Турции.