СК завел уголовное дело против сотрудников колонии Цеповяза

Следственный комитет завел уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии в Амурской области, где член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз отбывает наказание за массовое убийство в станице Кущевская. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенной процессуальной проверки по фактам нарушений осужденным членом банды «Цапки» Вячеславом Цеповязом правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, в котором он отбывает наказание, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области», — говорится в сообщении.

Реклама

Дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года сотрудники колонии в интересах Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий.

Ранее сам Цеповяз прокомментировал скандальные фото, на которых он ест деликатесы.

В СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.