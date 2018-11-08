Рада одобрила законопроект о расширении контроля Киева над Черным морем

Депутаты Верховной рады в первом чтении одобрили законопроект «О прилегающей зоне Украины», расширяющий контролируемую властями страны территорию на море на 12 морских миль для противодействия контрабанде в Черном море, передает РИА «Новости».

«Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде», — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что в поддержку законопроекта выступили 238 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Для этого авторы законопроекта предлагают урегулировать статус так называемой прилегающей зоны.

Ранее в Европарламенте заявили о желании России сделать Азовское море «своим внутренним озером».