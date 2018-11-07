Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Лефортовский суд Москвы арестовал счета бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

Отмечается, что всего суд рассмотрел и удовлетворил три ходатайства об аресте имущества Цуркан, находящегося на счетах в различных банках.

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Адвокат женщины ранее заявлял, что ее обвиняют в передаче молдавским спецслужбам секретных данных о российских энергетических компаниях.

После предъявления обвинений в шпионаже Мосгорсуд арестовал Карину Цуркан. Позднее ее арест продлили до 14 ноября.