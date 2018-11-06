На Кубани енот сбежал из цирка и напал на кур

В Краснодарском крае енот сбежал из передвижного цирка и растерзал домашних кур, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

Уточняется, что в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что обнаружила нескольких растерзанных тушек кур на своем участке.

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«Ориентируясь по оставленным следам, на чердаке домовладения полицейский обнаружил енота. Участковый поймал животное и поместил в оборудованный временный вольер», — сообщили в ведомстве.

Полицейский вернул енота цирку. Работники цирка возместили женщине материальный ущерб.