СК начал проверку после посадки самолета с трещиной в лобовом стекле
Следственный комитет организовал проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета с трещиной в лобовом стекле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что следователи осматривают место происшествия.
Самолет, который следовал рейсом из Новосибирска в китайскую Санью, совершил экстренную посадку в Красноярске.
Причиной экстренной посадки является растрескивание внешнего слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты. На борту было 166 пассажиров, шесть членов экипажа.