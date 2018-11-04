СК начал проверку после посадки самолета с трещиной в лобовом стекле

Следственный комитет организовал проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета с трещиной в лобовом стекле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что следователи осматривают место происшествия.

Самолет, который следовал рейсом из Новосибирска в китайскую Санью, совершил экстренную посадку в Красноярске.

Причиной экстренной посадки является растрескивание внешнего слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты. На борту было 166 пассажиров, шесть членов экипажа.