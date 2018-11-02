Суд арестовал первого фигуранта дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Кировский районный суд Уфы принял решение о помещении под арест первого из трех бывших полицейских, подозреваемых по делу о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе, передает РИА «Новости».

«Суд арестовал одного из подозреваемых экс-полицейских сроком на два месяца. До 31 декабря 2018 года», — сообщил пресс-секретарь суда.

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Так как заседание проводится в закрытом режиме, на данный момент неизвестно, кто именно из трех фигурантов был первым заключен под стражу. В данный момент идет заседание по второму подозреваемому.

Ранее сообщалось, что жена обвиненного в изнасиловании в Уфе полицейского заявила об алиби.