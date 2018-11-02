У подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе прошли обыски
По словам источника в следственных органах Башкирии, в квартирах и рабочих кабинетах бывших начальников полиции, которые подозреваются в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, прошли обыски, передает РИА «Новости».
«Дома и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Это процедура — рабочий момент, необходимость при расследовании преступлений», — заявил источник.
Ранее сообщалось, что в Уфе жена обвиненного в изнасиловании полицейского прокомментировала ситуацию.