У подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе прошли обыски

По словам источника в следственных органах Башкирии, в квартирах и рабочих кабинетах бывших начальников полиции, которые подозреваются в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, прошли обыски, передает РИА «Новости».

«Дома и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Это процедура — рабочий момент, необходимость при расследовании преступлений», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Уфе жена обвиненного в изнасиловании полицейского прокомментировала ситуацию.