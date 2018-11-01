В ОБСЕ разочарованы продлением ареста Вышинскому на Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявила, что разочарована решением украинского суда, который в третий раз продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

«Я вновь призываю власти Украины ускорить расследование в отношении Вышинского и отпустить журналиста», — заявила Дезир.

Ранее Дезир уже выражала серьезную обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина. Она выразила надежду, что содержание Вышинского под стражей завершится 4 ноября 2018 года.