В Киеве рассказали о будущем капитана «Норда»

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, решение о судьбе капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко будет принято по окончании процессуальных действий, передает РИА «Новости».

«Он на свободе. В отношении него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решена его дальнейшая судьба. Он сейчас на Украине, свободно передвигается, никто не задерживал», — сказала Денисова.

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Она подчеркнула, что в данный момент Горбенко находится на Украине, его никто не задерживал.

Ранее сообщалось, что экипаж задержанного судна «Норд» обменяли на украинских моряков.