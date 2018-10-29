Российская туристка подверглась групповому изнасилованию в Индии

Туристка из России была изнасилована двумя неизвестными мужчинами в Индии в туристическом городе Манали, сообщает Hindustan Times.

Как заявила сама жертва, она направлялась в гостиницу в сопровождении местной молодежи, после чего на них напали двое мужчин. Они затащили ее в свою машину и отвезли на пустынное место, где женщину изнасиловали.

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«Мы завели дело и сформировали три команды, чтобы найти и наказать виновных», — сообщил сотрудник полиции Шалини Агнихотри.

Пострадавшую доставили в больницу для медицинского обследования.

Ранее автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы на Кипре.