В Албании в перестрелке с полицейскими убит грек

В Албании гражданин Греции был застрелен во время перестрелки с полицейскими, МИД Греции требует полностью прояснить обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление греческого МИДа.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Вульяратес, где проживает греческая община, во время национального праздника – «Дня Охи». По предварительной информации, гражданин Греции вывесил греческий флаг на военном кладбище греческих военнослужащих, но его сняли албанские полицейские, после чего грек якобы открыл огонь из автомата Калашникова.

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В греческом внешнеполитическом ведомстве сообщили, что стрелявший был убит.

«Греческие власти, вместе с албанскими, внимательно следили с первого момента за происходившим в деревне Вульяратес в Албании, где греческий гражданин якобы открыл огонь из автомата Калашникова по албанскому полицейскому автомобилю, который приехал арестовать его. Нам официально сообщили, что в перестрелке с албанскими полицейскими Константинос Кацифас погиб», — говорится в заявлении.

В МИД Греции также выразили соболезнования в связи с гибелью соотечественника, а также назвали неприемлемыми полицейские операции, в результате которых гибнут люди.

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