Трамп распорядился приспустить флаги после стрельбы в Питтсбурге

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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом и другими американскими правительственными зданиями в память о погибших при стрельбе в синагоге в Питтсбурге. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, Трамп распорядился приспустить флаги до заката 31 октября.

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Как отмечается, это распоряжение касается и зданий США за рубежом.

Ранее сообщалось, что напавшему на синагогу в США предъявили обвинения.