ЕС осудил стрельбу в синагоге Питтсбурга

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Евросоюз решительно осудил антисемитизм после стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург. Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы.

«Нападение в Питтсбурге показывает масштаб волны антисемитизма и расизма, которая распространяется во многих странах», — говорится в сообщении.

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В ЕС также выразили соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Ранее врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Питтсбурге.