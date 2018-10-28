ЕС осудил стрельбу в синагоге Питтсбурга
Евросоюз решительно осудил антисемитизм после стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург. Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы.
«Нападение в Питтсбурге показывает масштаб волны антисемитизма и расизма, которая распространяется во многих странах», — говорится в сообщении.
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В ЕС также выразили соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.
Ранее врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Питтсбурге.