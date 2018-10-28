Врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Питтсбурге
Один из шести раненных в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге находится в критическом состоянии, передает Fox News.
Об этом на пресс-конференции заявил доктор Данили, который заведует палатой неотложной помощи медицинского центра в Питтсбурге.
По его словам, в критическом состоянии находится 70-летний мужчина.
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Он также добавил, что пострадавший получил множество огнестрельных ранений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить Питтсбург, где произошла стрельба в синагоге.