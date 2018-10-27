СМИ рассказали о подозреваемом в стрельбе в синагоге Питтсбурга

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Подозреваемого в стрельбе в синагоге в пригороде американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, передает в прямом эфире корреспондент местного телеканала KDKA.

По словам журналиста, данная информация пока официально не подтверждена, однако свои источники корреспондент назвал очень надежными.

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Как отмечается, подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал при нападении антисемитские лозунги.

Также сообщается, что при задержании предполагаемый стрелок получил ранения и сдался полиции.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в синагоге погибли не менее восьми человек.

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