СМИ рассказали о подозреваемом в стрельбе в синагоге Питтсбурга
Подозреваемого в стрельбе в синагоге в пригороде американского Питтсбурга зовут Роб Бауэр, ему 48 лет, передает в прямом эфире корреспондент местного телеканала KDKA.
По словам журналиста, данная информация пока официально не подтверждена, однако свои источники корреспондент назвал очень надежными.
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Как отмечается, подозреваемый в стрельбе в синагоге выкрикивал при нападении антисемитские лозунги.
Также сообщается, что при задержании предполагаемый стрелок получил ранения и сдался полиции.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в синагоге погибли не менее восьми человек.
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