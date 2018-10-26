Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Москве членов ячейки ИГ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания членов ячейки террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые намеревались провести в Москве теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, передает РИА «Новости».

В начале ролика, который длится менее двух минут, показаны пять задержанных в наручниках, четверо лежат на земле. После этого показана квартира экстремистов, один из них надевает маску и вешает флаг ИГ на стену.

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Также на записи видно конфискованное оружие с патронами, пачки денег и мобильные телефоны.

Ранее в ФСБ рассказали о руководстве готовивших теракт в Москве членов ИГ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.