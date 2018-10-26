ФСБ задержала готовивших теракт в Москве членов ячейки ИГ

ФСБ России пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Московском регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Как отмечается, задержанные члены группировки планировали теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

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«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе обысков у задержанных изъяли автоматическое огнестрельное оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схему изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Калининграде девять вербовщиков ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.