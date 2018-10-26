Путину рассказали легенду о сотворении мира

В ходе поездки в Ханты-Мансийск президент России Владимир Путин посетил музей природы и человека, где осмотрел музейную экспозицию перед началом заседания Совета по национальным отношениям, передает РИА «Новости».

Сообщается, что сотрудники музея показали главе государства постоянную экспозицию «Связь времен», включающую в себя разделы, посвященные мифам, а также рассказали ему местную легенду о сотворении мира и познакомили с народным бытом и культурой шаманов.

Реклама

Путину также продемонстрировали выставку «Историческое время» и «Ритмы биосферы».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России.