Число погибших из-за разгула стихии на Кубани возросло

Число погибших в результате непогоды в Краснодарском крае возросло до шести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о двух погибших.

«По уточненным данным, в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек», — сказал представитель экстренных служб.

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Кроме того, по его словам, два человека госпитализированы, еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно. судьба одного человека остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности ликвидацию последствий паводка на Кубани.