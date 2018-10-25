Прокуратура требует возбудить дело против замглавы Челябинска из-за мусора

Региональная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении первого замглавы Челябинска Юрия Параничева из-за проблем с невывозом мусора, передает РИА «Новости».

«По результатам проверки выявлены факты превышения должностных полномочий со стороны первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева при определении ООО «Центр коммунального сервиса» в качестве подрядной организации МУП «ГорЭкоЦентр». Должностное лицо, не приняв действенных мер по поиску иных подрядных организаций… с явным превышением своих полномочий потребовал от директора МУП «ГорЭкоЦентр» Игоря Галичина заключить договоры на вывоз отходов с данным ООО», — говорится в тексте сообщения.

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По данным прокуратуры, Параничев действовал в интересах ООО «ЦКС», а также знал о недостатке спецтехники по вывозу мусора и отсутствии необходимого количества ресурсов организации для проведения соответствующих работ.

В ведомстве также сообщили, что инициированный 25 сентября Параничевым из-за ситуации с мусором режим ЧС был введен незаконно.