В Домодедово экстренно приземлился Boeing 737 из-за трещины на стекле

Совершавший полет в Махачкалу пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово из-за трещины на стекле, заявил представитель экстренных служб, передает РИА «Новости».

«Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров», — сказал он.

Он также отметил, что командир самолета принял решение об экстренной посадке после того, как увидел трещину. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.