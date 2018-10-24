Полиция задержала угрожавшего взрывом жителя Петербурга

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали местного жителя, угрожавшего устроить взрыв, передает РИА «Новости».

«В службу «112» со своего мобильного телефона позвонил 33-летний мужчина и сообщил, что он где-нибудь заложит бомбу, которую изготовил и хранит по месту жительства», — сообщили в ГУ МВД.

Отмечается, что у него дома не было найдено взрывчатых веществ или взрывных устройств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.