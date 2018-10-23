На «России 1» прокомментировали сообщения об «интервью» с погибшей в Керчи студенткой

На телеканале «Россия 1» отреагировали на информацию об «интервью», якобы взятое телеведущей Ольгой Скабеевой у погибшей студентки политехнического колледжа в Керчи. Об этом сообщает ФАН.

В эфире программы «60 минут» в качестве очевидца происшествия выступила студентка колледжа Алина К. Впоследствии имя девушки оказалось в списках погибших.

Реклама

В пресс-службе телеканала рассказали, что уже разобрались в инциденте, однако официальная информация появится позже.

«Подождите. Пока информации для прессы нет», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в оперативном штабе рассказали о состоянии пострадавших при нападении на колледж в Керчи.